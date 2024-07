MMA : Cédric Doumbé tacle l’UFC pour leur radinerie

Cédric Doumbé tacle les combattants français qui signent à l’UFC en relayant une publication d’un internaute qui ne mâche pas ses mots concernant les autres pratiquants français de MMA ayant notamment ceux de la célèbre ligue de MMA dirigée par Dana White.

« The Best » a en effet soutenu un tweet, dans lequel son auteur critique leur décision, affirmant qu’ils privilégient la « hype » au lieu de meilleurs accords financiers.

Cédric Doumbé claque l’UFC : ‘Ils ne veulent pas payer’ !

« Ils choisissent l’UFC pour la hype, mais ça dépasse pas Cédric Doumbé sur les réseaux et en plus ça gagne moins d’oseille sur les combats« , a écrit un internaute dans un tweet avec le classement des athlètes de MMA français les plus populaires sur Instagram dans lequel Doumbé prend la première place avec 1,2 million de fans devant Cyril Gane avec 1,1 million d’abonnés suivi de Benoit Saint Denis 779 000 fans puis Baki avec 562 000 d’abonnés.

Ce tacle fait écho aux propos tenus par son compère Francis Ngannou, qui avait, lui aussi, évoqué la question de l’argent comme un facteur important dans son choix de signer avec le PFL plutôt que l’UFC. Doumbé, qui a récemment signé une prolongation de contrat avec le PFL, semble convaincu que l’avenir de cette organisation est prometteur, et qu’elle pourrait bientôt rivaliser avec l’UFC en termes de salaires proposés aux combattants.

Cette prise de position de Doumbé a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont partagé son opinion, tandis que d’autres ont défendu les combattants français qui ont choisi de signer à l’UFC.