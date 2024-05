Francis Ngannou vs Usyk, le déclaration “folle” de Kamaru Usman

Francis Ngannou et Kamaru Usman, deux combattants hors pair, liés par une amitié profonde qui les a soutenus dans les épreuves comme dans les triomphes. Cependant, après la défaite cuisante du combattant camerounais face à Joshua, l’ex-champion UFC des poids mi-moyens a formulé une proposition surprenante.

Malgré sa courte défaite aux points contre Tyson Fury, l’avenir de Francis Ngannou en boxe semblait prometteur. Sa puissance redoutable et son endurance exceptionnelle lui ouvraient de belles perspectives. Mais face à Anthony Joshua, déterminé et parfaitement préparé, le “Predator” a subi un nouveau revers, cette fois par KO. Dans une récente interview, l’ancien membre de l’UFC a exprimé ses sentiments après ce combat et le drame familial qui l’a frappé. Son retour à la compétition reste incertain. C’est dans ce contexte que Kamaru Usman a proposé un challenge inattendu : affronter Oleksandr Usyk, champion incontesté des poids lourds.

Usman ne souhaite pas voir Ngannou se mesurer à Usyk par cruauté, mais plutôt par admiration pour le talent du champion ukrainien et par conviction que son ami possède les capacités pour le surpasser. Cette proposition, bien que surprenante de la part d’un ami proche, a suscité des réactions mitigées. “Je sais que c’est fou… mais j’aimerais voir [Usyk] combattre un gars comme Francis Ngannou… Oui, il a donné une leçon aux autres gars, mais Francis est le plus puissant qui soit. Je veux voir comment Usyk serait capable de décomposer un gars comme ça.” a-t-il confié.

Les fans de boxe ne semblent pas convaincus par l’idée de ce combat, craignant pour la santé de Ngannou face à un adversaire aussi redoutable qu’Usyk. Quant au “Predator”, il n’a pas encore réagi à cette proposition audacieuse.

Kamaru Usman calls for Oleksandr Usyk to fight Francis Ngannou next since Usyk has “beaten everybody else”:

“I know it’s crazy… but I would love to see [Usyk] fight a guy like Francis Ngannou…

Yes he schooled the other guys, but Francis is the biggest puncher out there. But… pic.twitter.com/uGu8Z55xHV

— Championship Rounds (@ChampRDS) May 21, 2024