“C’est une…”, l’avis tranché de Cédric Doumbé sur Jean-Claude Van Damme

Cédric Doumbé ne cesse de surprendre ! Après sa victoire fulgurante contre Jaleel Willis lors du Bellator Paris, il a fait une apparition remarquée au Festival de Cannes. L’occasion pour lui de se confier sur son admiration pour Jean-Claude Van Damme et d’annoncer une grande nouvelle.

Jean-Claude Van Damme est une légende pour Doumbé !

Loin de se laisser décourager par sa défaite face à Baki, Cédric Doumbé est bien décidé à poursuivre son ascension. Son retour réussi dans la cage le 17 mai dernier, avec un TKO fracassant face à Jaleel Willis, en est la preuve. Et il ne compte pas s’arrêter là. En marge du Festival de Cannes, Doumbé a révélé un projet pour le moins inattendu : il va prochainement partager l’affiche avec l’icône du cinéma d’action, Jean-Claude Van Damme. Une collaboration qui le plonge d’ores et déjà dans l’excitation.

Fan inconditionnel de Jean-Claude Van Damme, Cédric Doumbé va réaliser un rêve d’enfant en apparaissant sur grand écran aux côtés de son idole. Un nouveau défi pour ce combattant hors du commun qui ne cesse de repousser ses limites. “Je vais bientôt partager l’affiche avec lui dans un film qui s’appelle « Crash For Cash ». Pour moi, c’est une légende du cinéma et du sport de combat sans qu’il ait combattu, mais on se comprend. C’est Jean-Claude Van Damme. Il a bercé notre enfance. On tourne cet hiver.”, s’est-il confié sur son admiration envers l’acteur belge.

L’incursion dans le monde du cinéma ne devrait être que la première d’une longue série, Cédric Doumbé dans une récente déclaration, il a expliqué être un acteur passionné par le cinéma en justifiant son Trash-talking pour provoquer ses adversaires et sur ses mises en scène lors de ses combats afin de déstabiliser ses rivaux.