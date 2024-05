Cédric Doumbé justifie ses provocations, “ma passion, c’est le cinéma”

Après une seule victoire, Cédric Doumbé a réussi à reconquérir le cœur des fans français. Sa performance victorieuse contre Jaleel Willis lors du Bellator Paris lui a valu des nouvelles invitations sur les plateaux télé et radio, pour le plus grand plaisir de ses nombreux admirateurs.

Face à l’Américain Jaleel Willis, Doumbé n’a pas seulement brillé sur le plan sportif, mais il a également offert un spectacle divertissant grâce à ses talents de “trash-talking“. En manque d’inspiration face à son rival Baki pour le battre, il a retrouvé l’insolence qui faisait sa force à l’époque du Glory, notamment lors de la pesée cérémonielle où il a sorti une provocation mémorable, un comportement provocateur sur lequel il s’est expliqué sur France Inter en justifiant ses motivations d’un tel agissement.

Cédric Doumbé aime divertir le public et veut se lancer dans le cinéma !

“Le MMA, c’est du divertissement”, explique Doumbé. “Et c’est encore plus spécial avec moi parce que je suis le seul à faire ça. C’est un trait de ma personnalité. Avant même les sports de combat, ma passion, c’est le cinéma. Je veux être un acteur avant d’être un grand sportif. Ces provocations sont un moyen pour moi de m’exprimer, c’est mon exutoire. Je ne pourrais pas combattre sans ce divertissement.”.

Cette combinaison d’insolence en dehors de la cage et de violence dans l’arène fait de Cédric Doumbé un combattant particulièrement divertissant. Son talent a d’ailleurs attiré l’attention des médias avec l’occasion pour lui de réaffirmer son amour du trash-talking et de se positionner comme un artiste unique dans le domaine. The Best a besoin de divertir les foules pour se motiver à entrer dans la cage. Ce besoin d’apporter “autre chose” que son talent sportif exceptionnel lui permet également de relâcher la pression et de préparer la suite de sa carrière. En effet, le pratiquant français de MMA rêve de se lancer dans le cinéma, et ses performances pleines de second degré ne manquent pas d’attirer l’attention des producteurs, il sera bientôt à l’affiche d’un long métrage avec Jean Claude Van Damme.