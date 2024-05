Inoxtag au sommet de l’Everest, les fans attendent l’officialisation

Inoxtag au sommet de l’Everest : Mythe ou réalité ?

Le compte Inoxtag Everest tente d’avoir des nouvelles du Youtubeur, plusieurs indices laissent croire que son équipe a bien atteint le sommet, mais son équipe n’a toujours pas confirmé l’information, ni fait de commentaire sur le sujet.

Inoxtag, star montante de YouTube cumulant plus de 7,5 millions d’abonnés, s’est lancé en février 2023 dans un pari audacieux : gravir l’Everest, le toit du monde culminant à 8 849 mètres d’altitude. Un défi colossal pour ce novice en alpinisme, qui a estimé le coût de l’expédition entre 600 000 et 1,2 million d’euros. Mais réaliser cet exploit lui permettrait d’entrer dans le cercle très fermé des quelque 4 000 personnes ayant réussi cette ascension.

Rumeur ou réalité ? Le mystère demeure…

Après des semaines de silence radio, un véritable raz de marée a déferlé sur les réseaux sociaux mardi 21 mai : “ALERTE INFO ! Inoxtag a atteint le sommet !”. Fans enthousiastes, médias comme L’Équipe ou Le Dauphiné Libéré reprennent l’information. Mais qu’en est-il réellement ? Inoxtag, ce youtubeur novice en alpinisme, a-t-il concrètement accompli l’ascension de l’Everest ? Pour l’heure, parmi les nombreux détectives amateurs sur la toile, personne ne peut le confirmer avec certitude.

Tout est parti d’une publication Facebook de “Himalaya vision trek”, l’agence qui a organisé l’ascension y annonçait que leurs derniers clients et leurs guides sans mentionner Inoxtag – avaient atteint le sommet de l’Everest le 21 mai au matin. Les internautes, suivant de près l’aventure, ont immédiatement déduit que le youtubeur avait réussi son défi. Cependant, la publication de l’agence a rapidement été supprimée. Trop tard, la rumeur était lancée et des centaines de milliers de messages ont afflué.

Un silence qui alimente le mystère

Inoxtag, quant à lui, reste muet. Le youtubeur n’a plus rien publié depuis des semaines. Il avait prévenu ses fans : il ne dévoilerait rien avant la sortie d’un documentaire retraçant son ascension. Une stratégie pour maintenir le suspense et captiver l’attention des internautes. Les fans analysent donc chaque image postée par son guide ou par les sherpas du groupe. Un compte Twitter, “Inoxtag Everest“, a même été créé par un alpiniste pour recouper les informations. On y voit ici le sponsor du youtubeur, là son chapeau de paille qu’il porte toujours. Chaque image est disséquée et alimente la rumeur sur les réseaux.

Jenjen_lama, sherpa au sommet le 21 mai confirme, le sommet aurait été atteint. Dans un même temps dans un poste, toujours sur Facebook, un drapeau flotte au sommet. Seule leur équipe confirmera ce que nous semblons tous espérer. pic.twitter.com/3wnAzdCrKL — Inoxtag Everest (@InoxEverest) May 23, 2024

Ok c’est vrai c’est compliqué, je vous facilite un peu le boulot pic.twitter.com/1hYExJR8ge — Inoxtag Everest (@InoxEverest) May 24, 2024