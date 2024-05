Baki s’exprime sur ses débuts à l’UFC

Baki a répondu sur la possibilité de rejoindre très prochainement la ligue américaine de l’UFC pour combattre notamment à l’approche du prochain événement en France programmé au mois de septembre. Après la victoire contre Cédric Doumbé, les fans français de MMA rêve de voir Baïssangour Chamsoudinov participer à cette soirée pour ses débuts dans la plus prestigieuse des ligues d’Arts martiaux mixtes lors de laquelle Ciryl Gane devrait faire son retour très attendu dans la cage et pourrait aussi participer Benoît Saint Denis.

Baki fait monter la pression sur son avenir à l’UFC !

Depuis le début de l’année, Baysangur “Baki” Chamsoudinov, jeune prodige français du MMA, ne cesse d’affirmer ses ambitions. Après une victoire retentissante face à Doumbé au mois de mars, il affiche clairement son désir de rejoindre l’organisation la plus prestigieuse du MMA, l’UFC et cela semble enfin se préciser même s’il n’a encore rien confirmé officiellement, le combattant français d’origine tchétchène s’est confié sur le sujet lors de son passage dans la dernière vidéo de IbraTV en confirmant les rumeurs même si pour le moment il n’y encore rien de concret.

“Je l’ai toujours dit, je ne vise que le sommet“, rappelle tout d’abord Baki concernant son souhait de rejoindre l’UFC avant de poursuivre, “On va chercher les plus grosses organisations, la plus grosse organisation du monde. J’aimerais bien faire mes débuts à l’UFC, pouvoir atteindre mon objectif, tout simplement”. Baïssangour Chamsoudinov conclut ensuite, “Depuis mon combat avec Cédric Doumbé, des choses se passent, après, on ne peut pas tout dire“.

Avec un palmarès de huit victoires et aucune défaite, à seulement 22 ans, Baki a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Son passage au PFL n’était, selon ses propres dires, qu’un “détour” avant de se hisser vers les sommets de l’UFC afin de réaliser son rêve.

