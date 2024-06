La réaction sans mâcher ses mots de Booba au transfert de Kylian Mbappé

Après SCH c’est au tour de Booba de réagir au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid et il n’a pas été très tendre avec le nouveau joueur Madrilène.

Booba tacle Kylian Mbappé sur le Ballon D’Or !

Kylian Mbappé a officialisé son transfert au Real Madrid ce lundi 3 juin, un choix qui a suscité de nombreuses réactions, dont celle du rappeur Booba. Lors de la conférence de presse de l’équipe de France, Mbappé a exprimé sa joie et son ambition pour ce nouveau challenge : “C’est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. Je suis extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j’ai toujours rêvé d’être.”.

Si certains ont salué le parcours exceptionnel du jeune attaquant, d’autres, comme Booba, n’ont pas manqué de l’ironiser. Sur son compte X, le rappeur a notamment lancé : “Qu’il achète un ballon d’or, ça lui sera plus utile.”. Cette pique fait référence aux critiques formulées par Booba envers Mbappé ces dernières semaines, concernant son absence de sacre individuel. Le rappeur avait notamment déclaré : “T’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système. Zero LDC, zero prise de position (comme la plupart). Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage.”.

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid continue donc de faire jaser et Booba n’a pas manqué de s’immiscer dans le débat, alimentant un peu plus la rivalité entre les deux personnalités.