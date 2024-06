Rohff ridiculisé par Booba sur la ressemblance du visuel de FITNA avec un jeu PS2

Booba ne rate jamais une occasion de s’en prendre à l’un de ses rivaux et cette fois-ci c’est au tour de Rohff d’en faire les frais en réaction de l’annonce du nouvel album de ce dernier intitulé FITNA dont B2O s’est amusé du visuel, inspiré selon son avis d’une pochette de jeu vidéo de la PlayStation 2.

Rohff moqué par Booba sur la cover de son album inspiré de la PS2…

Rohff s’apprête à faire son grand retour dans le rap game avec son nouvel album “FITNA”, prévu pour le 21 juin prochain et qu’il a prédit comme l’un des meilleurs de sa carrière. Pour faire monter la pression, le rappeur du 94 a dévoilé la cover de son projet, qui a attiré comme souvent l’attention de son ennemi, Booba. Sur cet opus, on retrouve Housni entouré d’une dizaine d’artistes présents sur l’album, dont Lino, Le Rat Luciano, Lyna Mahyem, Intouchable et AP du 113. Un casting alléchant qui promet un album riche en collaborations.

Mais la cover de cet album n’a pas du tout plu à Booba. Sur son compte X, le fondateur du 92i a nargué Rohff en publiant la vidéo accompagnée d’un commentaire ironique. “Laissez-le respirer zobi“ commente-t-il avec un émoji mort de rire avant d’ajouter “Call of Housni“. L’image publiée par B2O a été modifiée, elle fait apparaître la cover comme la jaquette d’un ancien jeu de PlayStation 2 pour tourner en ridicule le visuel choisi par Housni.

Piqué par la provocation, Rohff n’a pas directement répondu à Booba, mais lors d’une session questions/réponses sur Instagram avec les internautes, le rappeur du 94 a réagi au message d’un fan affirmant qu’il avait “envoyé une vraie cover“ par le commentaire “C’est vous qui le dites. Moi, j’ai juste fait un truc qui me ressemble.”. “Merci, elle est symbolique, elle représente la FITNA, la maltraitance des enfants. Que ça soit en Palestine, Congo, Rwanda, les enfants victimes des enlèvements, des pedos, de l’endoctrinement et la perversion se*uel dans les écoles de l’UE. Quel monde va-t-on leur laisser ? Meskine.”, a-t-il ajouté pour expliquer son choix.

Cette nouvelle pique entre Rohff et Booba relance leur rivalité de longue date. Les deux rappeurs ne se manquent jamais une occasion de se moquer l’un de l’autre, et cela pourrait en profiter au premier nommé pour faire la promotion de son nouvel opus à découvrir dans un peu plus de deux semaines.