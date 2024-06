Cédric Doumbé : “après Baki on est tombé…”

Après sa défaite humiliante contre Baki Chamsoudinov, Cédric Doumbé a retrouvé le chemin de la victoire en dominant Jaleel Willis il y a quelques semaines. “The Best” a récemment fait l’objet d’une analyse assez fantaisiste de sa situation sportive.

Un retour en force convaincant

Cédric Doumbé était attendu au tournant lors du Bellator Paris. Après sa défaite controversée face à Baysangur Chamsoudinov en mars dernier, la légende du Glory avait essuyé de nombreuses critiques, d’autant plus qu’elle était largement favorite face à la pépite de l’ARES. Peu importe les circonstances de sa défaite (une écharde dans le pied), le résultat n’était pas en faveur de “The Best”.

Face à Jaleel Willis début mai, l’ancien kick-boxeur devait impérativement rebondir pour éviter que sa situation ne se dégrade. Mission accomplie haut la main puisqu’il s’est imposé dès le premier round face à l’Américain, qu’il a littéralement submergé de coups jusqu’à l’intervention de l’arbitre. Cette victoire lui permet de maintenir son programme ambitieux au sein de la PFL.

Prochain objectif : Anthony Pettis et le titre

Cédric Doumbé devrait bientôt affronter l’ancien membre de l’UFC Anthony Pettis. Il vise également le titre des welterweights détenu par Jason Jackson. Une victoire contre Pettis lui permettrait de regagner l’estime du public après le fiasco du PFL Paris 2.

Anes Jouini de Culture MMA a parfaitement résumé sa situation dans l’émission “Mandale” sur Winamax TV et sur le combat à venir contre Pettis :

“Je pense que c’est un très bon combat pour faire briller Cédric à l’international. Pettis est un gars qui est payé plus de 500 000, plus de 700 000 par la PFL et le Bellator, ce qui est le double voire le triple de Cédric. Ce qui veut dire qu’en termes de notoriété internationale (…). C’est un bon combat pour le faire briller, il va briller parce qu’il va le battre. Le plan qu’a annoncé Cédric, Jaleel Willis, Pettis, Jason Jackson, c’est des bons plans. (…) Jason Jackson c’est encore un autre calibre. (…) Pettis, je pense que c’est un très bon combat pour la suite et ça va faire briller Cédric. Le train est-il reparti ? Avant Baki pour moi c’était un TGV, après Baki c’est devenu un RER et après Jaleel Willis c’est devenu un Ouigo. Pour moi on était là en termes de train, après Baki on est tombé là et maintenant on est remonté là. Je pense pas qu’il a le même train qu’il avait avant Baki, par contre je pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont remonté dedans, c’est normal, et je pense que justement en battant Pettis, on pourrait retrouver ce fameux TGV.”.