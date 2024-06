Cédric Doumbé révèle son pire moment avant un combat, “tu vas te faire défoncer”

Cédric Doumbé a reconquis le cœur des fans français avec sa dernière victoire au Bellator Paris. Mais l’avenir ? Ceinture de champion ? Gros combats ? Le combattant français n’est pas obsédé par ces objectifs et s’est confié sans concession sur son avenir.

Les craintes de Cédric Doumbé pendant la préparation d’un combat !

Doumbé a toujours été un showman. Pour son retour à la compétition, il a une fois de plus ravi son public avec ses provocations habituels : le jeté de t-shirt, le “t’es mort” scandé par l’Accor Arena, et même l’entrée dans la cage avec un aspirateur face à Willis. Sur le plan sportif, il a continué sur sa lancée en s’imposant par TKO dès le premier round. Mais pour The Best, ce n’était qu’une victoire de plus. Il a déjà connu le succès au plus haut niveau et ne se contente plus de ça.

Ce qui le motive aujourd’hui, c’est de faire des prédictions de KO’s au premier round et de voir s’il peut les concrétiser dans la cage. C’est un objectif simple, mais qui le passionne et lui permet de divertir son public. “La seule chose qui va me faire vibrer c’est faire une prédiction et assumer derrière” a expliqué Cédric Doumbé dans sa dernière vidéo publiée sur Youtube. L’ancien champion du Glory n’exclut pas de viser une ceinture de champion à l’avenir au PFL ou bien au Bellator, mais ce n’est pas son obsession. Il veut avant tout continuer à se lancer des défis et à les relever dans la cage. Peu importe l’adversaire, peu importe le contexte.

Cédric Doumbé a aussi parlé de son état d’esprit avant chaque combat en évoquant le meilleur moment d’une préparation et le pire, “Le meilleur moment de toute la préparation c’est le soir de la pesée. Tu manges bien et tu sais que tu vas bien dormir.”, décrit-il avant de poursuivre, “Le pire moment c’est le réveil, quand tu te dis qu’avant la nuit prochaine, soit tu vas défoncer quelqu’un, soit tu vas te faire défoncer“.

Cédric Doumbé est toujours l’un des combattants les plus divertissants du MMA français, il n’a plus forcément la même faim de succès qu’avant, mais reste déterminé à donner le meilleur de lui-même dans la cage.