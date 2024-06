Rohff dégomme Cyril Hanouna l’accusant de manipuler les français

Rohff s’est indigné de l’influence qu’auraient eu Vincent Bolloré et Cyril Hanouna sur la progression du Rassemblement National (RN) lors des élections européennes. Dans un message publié sur les réseaux, il accuse Bolloré d’avoir manipulé l’opinion publique par le biais de ses médias, films, musiques et animateurs, tels que Cyril Hanouna.

Rohff s’attaque à Cyril Hanouna et Vincent Bolloré !

Rohff estime que Bolloré a utilisé son empire médiatique pour diffuser des messages favorables au RN, divisant ainsi la société française et contribuant à la montée du parti d’extrême droite. Il fustige également Hanouna, qu’il qualifie de “microbe sans honneur” pour avoir “trahi son pays d’origine, ses ancêtres et sa propre religion pour quelques euros”. Selon le rappeur, cette manipulation médiatique a contribué à banaliser l’extrême droite et à normaliser ses idées.

« On redoute ce tournant politique depuis les débuts de Jean Marie. On y est ! […] La France d’avant, c’est fini », Housni craint que la France ne soit en train de basculer vers un “tournant politique” dangereux, rappelant les débuts de Jean-Marie Le Pen, ancien leader du Front National. Le message de Rohff a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes partagent son indignation, tandis que d’autres critiquent ses propos et défendent Bolloré et Hanouna.

Cette prise de position de Rohff met en lumière le débat sur l’influence des médias et des personnalités publiques sur l’opinion publique, en particulier dans le contexte d’une montée des populismes en France et en Europe.