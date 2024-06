L’avertissement de Rohff sur la montée du RN

Le RN en force, Rohff appelle à la mobilisation : “L’avenir s’annonce extrêmement sombre” ! Alors que l’extrême droite gagne du terrain en France et en Europe, avec la percée du Rassemblement National, Emmanuel Macron a annoncé des élections législatives anticipées. De nombreux citoyens craignent une nouvelle poussée de l’extrême droite, et les voix s’élèvent contre cette montée en puissance. Parmi elles, celle du rappeur Housni, qui s’est exprimé sur le sujet lors d’une séance de questions-réponses.

Rohff s’insurge contre le RN !

Rohff s’apprête à sortir son album “Fitna” le 21 juin prochain, un projet de 16 titres qui pourrait être le dernier de sa carrière. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre lors de cette session, l’occasion pour lui d’aborder également la question du Rassemblement Nationale. Interrogé ensuite sur son opinion sur le climat politique actuel, le rappeur du 94 a montré que son engagement contre l’extrême droite ne date pas d’hier. “On redoute ce tournant politique depuis les débuts de Jean-Marie Le Pen. On y est ! Macron est stratège, mais pas plus qu’on veut nous le faire croire. Il vaut pas mieux”, a-t-il déclaré.

Le Padre du Rap Game a dressé un tableau pessimiste de l’avenir avec le RN au pouvoir. “L’avenir s’annonce extrêmement sombre avec le RN. Les immigrés comme les Français du sol vont en baver comme les Indiens, ça va péter. Il faut penser à vos familles, anticiper, faire le choix de partir ou se rendre aux urnes. La France d’avant, c’est fini. #Opérationronces”, a-t-il prédit.

Rohff appelle donc à la mobilisation pour faire barrage à l’extrême droite. Un message fort et engagé de la part du rappeur, qui rejoint la voix de nombreux artistes et citoyens inquiets de la montée des populismes en France et en Europe.