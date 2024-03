Booba se moque d’Hanouna, “On dirait un petit écolier”

Cette semaine, Cyril Hanouna fait l’actualité avec son audition à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la TNT. La séquence n’a pas échappé à Booba. Le rappeur français, exilé à Miami, s’est amusé du comportement de l’animateur de TPMP et lui a adressé un tacle en commentaire des images.

À l’opposé de son attitude dans TPMP, Cyril Hanouna était moins exubérant qu’à l’antenne de C8 lors de son audition du 14 mars face aux députés. Il a déploré un certain “acharnement” contre ses programmes télévisés. “Je dérange”, a-t-il assuré, tout en relativisant ses différents scandales avant d’accuser ses concurrents de s’acharner contre lui : “Des gens veulent me faire sortir du paysage audiovisuel”. Habitué aux polémiques, notamment dans TPMP, le présentateur télévisé est fréquemment sanctionné par l’Arcom avec plusieurs amendes, mais cela ne semble pas l’avoir assagi. Il a aussi expliqué vouloir faire de son émission phare un programme populaire et donner la parole à tous, puis a nié relayer de nombreuses “fake news”. Les images de cette audition n’ont pas manqué de susciter les commentaires d’un de ses ennemis, Booba.

Booba s’amuse de l’attitude d’Hanouna à l’Assemblée nationale !

” ‘Changez ou assumez, monsieur Hanouna.’ Grosse dégaine, on dirait un petit écolier, ça lui change de Géraldine Maillet qui suce son orteil. ‘Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque.’ “, commente Booba face à la scène d’Hanouna à l’Assemblée nationale. Sur la défensive lors de son interrogatoire, il a également répondu aux questions sur sa relation avec Vincent Bolloré, son conflit avec Louis Boyard, le dossier Lola ou encore son salaire.

Depuis les révélations sur les fraudes des influenceurs et les activités de Magali Berdah, que Cyril Hanouna a défendue, Booba est ouvertement en conflit avec l’animateur. Il y a quelques mois, le ton est monté entre les deux hommes, chacun cherchant désormais à nuire à l’autre.