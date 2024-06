ZKR met un coup de tête à fan et explique pourquoi

Du jamais vu, la séquence insolite a choqué les internautes ! ZKR met un coup de tête à un fan hystérique sur scène, la vidéo est devenue virale sur le web cumulant plus de 4 millions de visionnages et le rappeur a pris la parole pour s’expliquer sur cette réaction afin de répondre à ses détracteurs.

ZKR violente un fan sur scène puis se justifie !

Après avoir remis en place un spectateur pendant une minute de silence, un autre incident s’est produit lors du concert du rappeur ZKR ce week-end. Un fan est monté sur scène pour tenter d’embrasser l’artiste, mais l’artiste a réagi violemment en le repoussant et en lui donnant un coup de tête. Cette séquence, filmée par des spectateurs et diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. Certains internautes ont critiqué le comportement du rappeur, le qualifiant d’inapproprié et d’agressif. D’autres ont pris la défense de ZKR, arguant qu’il n’était pas obligé de se laisser envahir par un fan sur scène.

Cet incident met en lumière la question de la sécurité des artistes lors des concerts. Face aux critiques, ZKR est sorti du silence pour expliquer son comportement et mettre fin aux commentaires négatifs à son encontre tout en rassurant tout le monde, la victime de son geste se porte bien et a pu terminer le concert avec son idole. « L’instinct de survie, je savais pas ce qu’il voulait… voilà après, on s’est excusé, le mec a fini le concert avec nous, il était content », a-t-il déclaré.

Wesh la vidéo de fou de Zkr mdrr pic.twitter.com/rcnsFYDiCx — 𝑹𝑨𝑰𝑺𝑨𝑰𝑵 🇫🇷 (@raisain_) June 15, 2024