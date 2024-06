ZKR remet en place un fan sur scène lors d’une minute de silence

Sur la scène de son dernier concert, ZKR a souhaité rendre un hommage solennel aux victimes du conflit israélo-palestinien en observant une minute de silence. Malheureusement, un individu irrespectueux a perturbé ce moment de recueillement, obligeant le rappeur à intervenir avec fermeté.

ZKR recadre un spectateur irrespectueux !

Depuis de longs mois, le monde est bouleversé par les images déchirantes du conflit israélo-palestinien. Face à cette tragédie, de nombreux artistes n’hésitent pas à utiliser leur notoriété pour prendre position et sensibiliser le public. Lacrim fait partie de ces rappeurs engagés. Après une frappe israélienne sur un camp de réfugiés, il avait exprimé sa colère et son indignation sur X, anciennement Twitter, “Mes pensées accompagnent nos frères et sœurs de Palestine, du Congo, du Xinjiang, d’Haïti et toutes les populations opprimées de ce monde.”, avait-il notamment commenté.

En avril dernier, un concert caritatif a été organisé par Alpha Wann, Tif, Zamdane, PLK, Flenn, Deen Burbigo, Soolking et ElGrandeToto afin de récolter des fonds pour soutenir la Palestine. D’autres artistes, à l’instar de ZKR, profitent également de leurs performances pour rendre hommage aux victimes du conflit. Lors d’un récent concert de sa tournée “Mode Opératoire”, Le rappeur a souhaité observer une minute de silence. Cependant, un spectateur au comportement irrespectueux a perturbé cet hommage en criant et en parlant. L’artiste n’a pas pu rester silencieux face à cette attitude et a interpellé l’individu : “Des enfants perdent la vie, et toi, tu ne respectes même pas ce moment de recueillement ?”.

La réaction de ZKR a été saluée par le public présent dans la salle. Un autre fan a aussi demandé au spectateur irrespectueux de se taire. Cette séquence témoigne de l’engagement du chanteur pour le cause palestinienne et de son profond respect pour les victimes du conflit.