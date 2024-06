Kylian Mbappé : la triste nouvelle annoncée

Canal + vient de confirmer officiellement la mauvaise nouvelle pressentie depuis ce lundi, Kylian Mbappé est forfait pour le prochain match de l’équipe de France à l’EURO 2024 ce vendredi soir face aux Pays-Bas, pour le moment son retour est programmé pour la rencontre face à la Pologne.

Après des nombreuses rumeurs et des informations contradictoires dans la presse depuis ce matin, Kylian Mbappé a une fracture du nez suite au choc avec Danso dans le match face à l’Autriche (victoire 0-1) à la 86e minute de jeu. Le nouvel attaquant du Real Madrid ne va pas se faire opérer et devrait porter un masque de protection pour les prochains matchs et va donc pouvoir poursuivre la compétition avec les Bleus.

Malheureusement pour l’équipe de France entrainée par Didier Deschamps, le sélectionneur ne pourra pas compter sur son N°10 ce vendredi lors du deuxième match des poules contre les Pays-Bas. La cicatrisation de la blessure au nez de Mbappé et l’enjeu sportif dicteront un potentiel retour face à la Pologne pour le dernier match de la phase des groupes. Le capitaine des Bleus ne devrait donc pas retrouver les terrains avant un éventuel huitième de finale de l’Euro 2024 en cas de qualifications des français.