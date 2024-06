Booba se moque du nez cassé de Mbappé

Booba rigole de la grave blessure de Kylian Mbappé et enfonce encore l’attaquant français sans aucune pitié sur son inefficacité devant le but à l’EURO ! En plus d’un risque d’être forfait pour les prochains matchs, la nouvelle recrue du Real Madrid n’a toujours marqué aucun but avec l’équipe de France en Coupe d’Europe, une statistique que n’a pas manqué de rappeler le fondateur du 92i.

Booba ridiculise la blessure et la performance de Mbappé !

L’équipe de France a certes remporté son premier match de l’Euro 2024 contre l’Autriche sur le plus de petit des scores, 1 but à 0, mais cette victoire pourrait s’avérer très coûteuse. En effet, Kylian Mbappé, sorti sur blessure après un choc au nez, est fortement menacé de manquer le reste du tournoi, selon les premières analyses, il aurait le nez cassé. Le choc avec Dans a eu lieu en fin de match, Mbappé est resté au sol, le visage ensanglanté et le nez déformé. Après avoir reçu des soins, il a finalement été contraint de rejoindre les vestiaires. Cette blessure n’a pas échappé à Booba, qui est habitué à s’en prend au buteur des Bleus et vient encore de récidiver.

En attendant des examens complémentaires sur l’état du nez de Mbappé, les premières nouvelles des médias français craignent qu’une opération soit nécessaire et que son indisponibilité soit estimée à plusieurs jours. Si l’attaquant ne se fait pas opérer, il pourrait toutefois rejouer déjà ce vendredi face aux Pays-Bas. Cette blessure pourrait être un coup dur pour l’équipe de France en cas d’absence du buteur français qui est l’un des meilleurs joueurs du monde et son absence va peser lourd. Booba a visiblement suivi cette rencontre et a commenté le match pour encore tacler l’ancien Monégasque.

Après s’en être pris à Mbappé ce lundi pour ses propos en conférence de presse afin de soutenir les déclarations de Thuram contre l’extrême droite et sur les élections législatives en France, Booba en a remis une couche avec un premier tweet moquer sur la blessure au nez du joueur : “C’est l’heure pour la tortue ninja d’aller manger une pizza à l’Élysée“. avant de relayer le message d’un internaute, “Son nez est parti à l’extrême droite“ et d’ajouter la légende “Twitter imbattable“ puis de conclure avec les statistiques de Kylian à l’EURO avec cinq matchs et aucun but marqué soit une moyenne de zéro but par match.