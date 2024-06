Fier du témoignage de Nessbeal, Booba réagit avec un bel hommage

Une ancienne vidéo de Nessbeal a refait surface suite au partage de Booba afin de rendre hommage à son ancien compère dans cet extrait qui parle des débuts du 92i et la mentalité des artistes du label à ses débuts en le qualifiant de “Clairefontaine du rap”, une comparaison très élogieuse.

Nessbeal et Booba : les débuts du centre de formation du 92i !

Il y a trois mois, Nessbeal a fait son retour après une période d’absence avec le single “Ecchymose” accompagné de son clip. Même s’il se fait discret, l’ancien membre du groupe Dicidens reste toujours présent dans le rap game et son ancien acolyte de ses débuts dans la musique, Booba, ne l’a pas oublié. En effet, le DUC de Boulogne vient de relayer une vidéo d’une ancienne interview de Ne2S dans laquelle il s’exprime sur le début de sa carrière au sein de l’écurie du 92i.

Nessbeal décrit son expérience au sein du 92i, la qualifiant de “centre de formation” et de “Clairefontaine du rap”. Il évoque l’influence de Booba, Mala et Ali sur sa musique et sa maturité artistique. “C’est là que ça a commencé. C’est là que j’ai commencé à être un Padawane. C’est là que j’ai commencé à entrer dans le centre de formation 92i”, décrit le rappeur avant d’ajouter sur cette collaboration passée, “C’est là que j’ai commencé à connaître Mala, Booba, Ali… C’est là que ça a commencé les choses sérieuses. Les choses extrêmement sérieuses tu vois ? Mon centre de formation en fait. Je dirais le Clairefontaine du rap. Le côté obscur.”.

Booba a commenté, “On enseigne le sale, pas les beaux-arts“, une manière de rappeler les valeurs du 92i et de rendre hommage aux propos de Nessbeal qui reflète sa façon de travailler avec les artistes de son label.