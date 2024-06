Naps tacle Billie Eilish, “j’ai pris le meilleur avocat de Miami”

Naps réclame de l’argent à Billie Eilish après l’accusation de plagiat de son tube “La Kiffance” et reste perplexe sur la similitude entre l’instru de son morceau avec le titre “L’Amour de ma vie” de la chanteuse américaine qui a interpelé les auditeurs au début du mois de juin.

Naps attend des explications de la part de Billie Eilish sur un possible plagiat

Le rappeur marseillais s’apprête à dévoiler son nouvel album “Mec de cité simple” à paraitre pour la fête de la musique ce vendredi 21 juin. Un projet très attendu des auditeurs de rap français et qui fait l’objet d’une communication active dans les médias spécialisés depuis quelques jours.

Cette semaine, Naps était l’invité de l’émission Planète Rap sur Skyrock. L’occasion pour lui de parler de son album, mais aussi d’aborder une question qui fait jaser depuis quelques semaines : le possible plagiat de son morceau “La Kiffance” par la chanteuse américaine Billie Eilish dont l’air de ressemblance intrigue, un Tiktokeur a d’ailleurs mis les faits en évidence dans une vidéo devenue virale à laquelle le rappeur avait réagi avec humour dans un premier temps.

Le rappeur a contacté ses avocats !

À l’antenne de Skyrock, un auditeur a en effet interpellé Naps sur ce sujet, évoquant cette similitude entre les mélodies des deux chansons. Fred Musa, animateur de l’émission, a recontextualisé la situation en rappelant le post publié sur les réseaux, dans lequel le rappeur soulignait la ressemblance entre les deux instrumentaux, mais en restant évasif sur un éventuel plagiat en assurant que son message était une blague.

Face aux questions, Naps a d’abord expliqué ne pas avoir eu de réponse de la part de Billie Eilish suite à une demande réalisée par son équipe, puis a bien reconnu une certaine ressemblance entre les deux morceaux, “C’est vrai que ça ressemble un peu. Après c’est un titre français. Peut-être qu’elle me doit des sous” déclare-t-il avant de préciser sur action en justice, “j’ai pris le meilleur avocat de Miami. Là, on attend un retour. On a envoyé le mail et tout. Tu connais. La procédure, ça prend du temps. C’est normal.”.

Fred Musa, en conclusion, a ironiquement suggéré l’idée d’un featuring entre Naps et Billie Eilish pour régler cette histoire de manière insolite.