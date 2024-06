La réaction sans mâcher ses mots de Booba à l’escroquerie de Nasdas

Nasdas accusé d’escroquerie après avoir manqué sa promesse de donner sa carte bancaire aux fans vient de s’attirer les foudres de Booba qui a décidé de prendre la parole pour dénoncer les agissements de l’influenceur et l’enfoncer dans la polémique après les dernières révélations sur son initiative de proposer l’ouverture d’un compte bancaire à ses abonnés.

L’avertissement de Booba sur l’accusation d’arnaque de Nasdas avec sa carte bancaire !

Nasdas se retrouve au cœur d’une polémique suite à un rendez-vous manqué avec ses fans le week-end dernier. L’influenceur avait promis de dévoiler sa carte bancaire ce dimanche 16 juin, mais n’a pas tenu parole en prétextant un problème technique, l’opération devait être reportée ultérieurement sauf qu’elle a changé, les conditions pour participer ne sont plus les mêmes que celles évoquées précédemment et cela a déclenché la fureur des internautes avant que Booba ne s’empare de l’affaire.

Face à la déception des fans de ne pas avoir pour utiliser sa carte bancaire, Nasdas a tenté de se rattraper en proposant une alternative : ouvrir un compte dans une banque en ligne spécifique sur lequel un montant sera ensuite offert. Cependant, cette proposition a été vivement critiquée, car l’ouverture du compte n’est pas gratuite et implique un paiement forfaitaire sur 24 mois. De nombreux internautes, dont le rappeur Booba, dénoncent cette pratique comme une arnaque. Ils pointent du doigt le fait que les internautes risquent de perdre plus d’argent qu’ils n’en gagneraient en suivant les instructions de l’influenceur.

Booba a également critiqué l’inaction de la justice face à ce type de pratiques. Il estime que les influenceurs indélicats profitent de la vulnérabilité de leurs fans pour les manipuler et les soutirer de l’argent. L’affaire a pris une ampleur considérable depuis l’intervention de B2O et du collectif AVI. La situation est désormais sous le feu des projecteurs, et il reste à voir quelles seront les conséquences pour l’influenceur. “C’est gros comme une maison. Aux yeux de tous. Impunément. Sur le dos des “pauvres” gens. Le vide par le vide” commente le rappeur puis précise, “Tout est bien expliqué. Y a vraiment aucune justice, aucunes réelles condamnations face à tous ces lâches escrocs sans talent, sans valeurs et sans âme“ avec les explications de l’escroquerie.

C’est gros comme une maison. Aux yeux de tous. Impunément. Sur le dos des “pauvres” gens. Le vide par le vide… @collectifAvi @collectifsai @KrysSocialMedia 🕳️ pic.twitter.com/NVrvykYFhy — Booba (@booba) June 20, 2024