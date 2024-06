Rohff : Fitna, le dernier album de sa carrière

Ce mardi 21 juin marque le retour de Rohff avec onzième album de sa carrière qui s’annonce comme son dernier. Après 30 ans de rap, le rappeur du 94 proche de sa communauté sur les réseaux, vient de confier qu’il pourrait bientôt prendre sa retraite musicale après ce projet.

Le message de Rohff à ses fans !

FITNA est désormais disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming et dans les bacs, Rohff s’est entouré de Lino, Le Rat Luciano, Chil-P, Lyna Mahyem, Big Ali, Intouchable et AP du 113 pour ce nouvel opus. Le Padre du Rap Game a déjà confié à plusieurs reprises être à la fin de carrière de rappeur, même s’il laisse ouvert la porte à des nouveaux morceaux, FITNA est vraisemblablement son ultime opus. “C’est peut-être mon dernier album. Après, je sortirai que des sons et ferais que des concerts“, a-t-il confié quelques jours précédents la sortie de ce projet à l’un de ses fans sur Instagram qui l’a questionné sur le sujet.

Ce jeudi soir quelques heures avant la parution de FITNA, Rohff s’est encore exprimé son souhait de se mettre en retrait de la scène musicale. “Quand tu réalises avoir peut-être fait ton dernier album après 30 ans de rap“ a-t-il écrit dans une story pour réaffirmer que son nouvel album sera sûrement le dernier de sa carrière. Pour la sortie cet album, Housni n’a accordé aucune interview et ne fait aucune promotion dans les médias, il a tout de même accepté de participer à l’émission DVM Show hier soir pour dévoiler quelques exclusivités de son projet aux internautes en live.

Ils ont dit ROHFF est finito 😂 Il est parti chez @DVMCORP balancer un banger 🔥 pic.twitter.com/9q3nSnwwzL — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) June 20, 2024

Message de Rohff sur instagram 🗣️ Son 11eme opus « Fitna » pourrait bien être son dernier album 🥲📈⭐️ pic.twitter.com/DnWyoW9Mjf — 9️⃣🌐Rohff News🌐4️⃣ (@Rohff_News) June 20, 2024

Rohff dévoile le morceau contenant la prod qui introduisait la cover de Fitna « Leader » ✊🏾 en live au Dvm show📈 Extrait du 11eme album disponible ce soir a minuit ⏳ pic.twitter.com/hhMEEfS5op — 9️⃣🌐Rohff News🌐4️⃣ (@Rohff_News) June 20, 2024