Aya Nakamura tacle un candidat, “Tu fais quoi à Nouvelle École ?”

Après deux saisons couronnées de succès sous la houlette de Niska et Shay, c’est au tour de SDM et Aya Nakamura de prendre les rênes du jury de l’émission Nouvelle École avec SCH.

L’interprète du tube “Pookie” a clairement affiché ses ambitions, “découvrir et aider à l’émergence de nouveaux talents du Rap sous toutes ses formes” pour cela, elle n’a pas hésité à remettre en place certains candidats comme le montre la dernière bande-annonce diffusée par Netflix.

Aya Nakamura : une coach cash et déterminée !

Le rap français a rendez-vous avec la relève dans la saison 3 de Nouvelle École ! Le talent show musical phénomène de Netflix, débarque le 5 juillet prochain et promet une nouvelle fois des battles épiques ainsi que des découvertes sensationnelles avec un nouveau jury formé de SCH, SDM et Aya Nakamura pour sélectionner les candidats. Avant la diffusion de premier épisode, Netflix vient de dévoiler des images inédites pour faire patienter les fans et dans une séquence l’ex-compagne de Niska semble très remontée contre un candidat.

Le programme promet des battles intenses et des moments forts en émotions. Connue pour son franc-parler et sa détermination, Aya Nakamura ne compte pas faire de cadeaux aux candidats. Elle l’a d’ailleurs confirmé lors de son passage dans le DVM Show : “J’ai fini le tournage. Je me suis juste embrouillée 1 fois ou 2, c’est tout.”. On peut d’ores et déjà s’attendre à une ambiance électrique, comme le montre la bande-annonce officielle où Aya Nakamura lance : “Tu fais quoi ici si tu connais tout ?“.

Plusieurs invités prestigieux ont également répondu présents pour cette nouvelle saison, parmi lesquels Mac Tyer, Sofiane Pamart, Naza et Zola. Rendez-vous le 5 juillet pour le verdict afin de savoir qui succédera à Fresh LaPeufra et à Yuz Boi.