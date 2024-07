Voici pourquoi Wiz Khalifa soutient Francis Ngannou en PFL Afrique

Le PFL Afrique s’apprête à débarquer en 2025 avec un duo de choc aux commandes : Francis Ngannou, président de la ligue, et Wiz Khalifa, investisseur et partenaire.

Ngannou, auréolé de son statut de champion de MMA et de sa renommée mondiale, est enthousiaste à l’idée de promouvoir les talents africains avec le soutien du rappeur américain.

Ngannou, l’homme le plus terrifiant de la planète selon Wiz Khalifa

« Je suis honoré d’être le président du PFL Afrique. Cette ligue va façonner l’avenir du MMA sur le continent. Il y a un vivier de talents extraordinaires en Afrique qui n’attendent qu’une chance de briller sur la scène internationale. », s’est exprimé Ngannou.

Wiz Khalifa, également passionné de MMA, partage l’ambition de Ngannou et voit ce projet comme une opportunité unique pour les combattants africains : « Ngannou, l’homme le plus terrifiant de la planète, est le président idéal pour le PFL Afrique. Il connaît tous les meilleurs combattants du continent et il fera tout ce qu’il faut pour que la ligue rencontre le succès qu’elle mérite. Ce projet va permettre aux meilleurs talents de se mesurer à l’élite mondiale sans avoir à quitter leur pays. C’est une formidable opportunité pour tous. ».

La conférence de presse organisée au Nigeria le 10 juillet dernier a permis de dévoiler la première bande-annonce du PFL Afrique. L’engouement est palpable et les promesses sont grandes pour cette nouvelle aventure qui s’annonce passionnante.