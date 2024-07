L’ex de Youssef Boughanem règle ses comptes avec Shay

L’influenceuse Rasaxx Taytay a décidé de faire éclater la vérité sur sa relation tumultueuse avec le boxeur Youssef Boughanem, suite aux apparitions publiques de ce dernier avec sa nouvelle compagne, la rappeuse Shay.

« Shay ne te mérite pas » : L’ex de Youssef Boughanem lâche des dossiers compromettants !

« Il m’a détruite psychologiquement et physiquement », Rasaxx Taytay brise le silence et dénonce Youssef Boughanem. Dans une série de vidéos et messages sur ses réseaux sociaux, Rasaxx Taytay, de son vrai nom Sarrah, accuse Boughanem de manipulation, de violence psychologique et de manque de respect. Elle dénonce notamment le fait qu’il l’ait empêchée de s’habiller comme elle le souhaitait et qu’il ait critiqué ses ex avant d’assurer que le boxeur aurait ensorcelé Shay sous son emprise.

Taytay affirme également que Boughanem l’a « détruite psychologiquement et physiquement » et qu’elle a dû suivre une thérapie à ses frais pour se reconstruire. Elle remet également en question la relation de Boughanem avec Shay, soulignant leurs différences de religion et de mode de vie. « Tu finis avec Shay. Enfin Shay finit avec toi. Elle ne te mérite pas cette femme. Je sais même pas si elle est au courant de ta vie. De ta vie d’ordure que tu mènes. (…) Je ne comprends pas ce qu’elle fait avec toi. Peut-être que tu l’as ensorcelé. », balance la jeune femme.

Ces accusations graves ont été lancées alors que Boughanem et Shay officialisent leur couple après plusieurs mois de discrétion. Pour l’heure, le boxeur n’a pas encore réagi aux accusations de son ex-compagne, celle-ci conclu sa prise de parole avec la déclaration, « Tu finis avec Shay […] qui n’a rien à voir avec ta religion et tes convictions, ce que tu imposes dans tes relations. ».