Rohff s’exprime sur le rap actuel, « il a fallu que l’industrie le croise avec des chiwawa et des malinois

Rohff, rappeur emblématique du paysage français, ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de commenter l’évolution du rap. Sur ses réseaux sociaux, il s’exprime régulièrement pour dénoncer la « médiocrité » qui, selon lui, gangrène le genre musical.

Dans une récente publication, Rohff a critiqué l’industrie musicale et les médias, les accusant de privilégier la « culture de la médiocrité » pour les jeunes générations. Il estime que cette tendance est volontairement orchestrée pour maintenir une certaine forme de contrôle sur le message véhiculé par le rap.

Le rappeur du 94 déplore également la banalisation de la « dégénérescence » dans le rap français. Il critique notamment le style vestimentaire de certains rappeurs, qu’il juge trop superficiel et éloigné des valeurs originelles du hip-hop.

Ma vision du rap français est parfaitement imagée dans cette vidéo … Ce que l’industrie vous impose aujourd’hui n’est que légèreté et dégénéréscence banalisée… Ne vous étonnez pas de voir des rappeurs habillés comme ça bientôt, on y est presque ! Fashion week oblige mdr Dans mon morceau » la grande classe » je disais : « j’baisse pas mon froc mais le remonte jusqu’aux pecs comme Papa Wemba » 2024 je le remonte jusqu’au cou ! Comprenez pourquoi mon album FITNA leur fait mal au Q.

Rohff se positionne ainsi en défenseur d’un rap engagé et conscient, capable de porter des messages forts. Il se targue de rester fidèle à ses principes depuis ses débuts, ce qui lui vaut, selon lui, l’inimitié de l’industrie musicale.

Le RAP était un pitbull pur race mais il a fallu que l’industrie le croise avec des chiwawa et des malinois. Le RAP est à la base un » ART » ils l’ont réduit à un AIR … L’histoire retiendra qu’on est resté égale à nous même du début à la fin et c’est ça qui complexe et dérange ! J’ai Bac + 30 , ils sont en maternelle / Les BAtards détestent toujours leurs figures paternelles.