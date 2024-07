Booba recarde sèchement Gims autoproclamé meilleur rappeur

Coup de tonnerre dans le rap français ! Gims, lors d’une interview avec le Youtubeur Loris Giuliano, a affirmé sans ciller être « le meilleur rappeur de tous les temps« . Cette déclaration n’a pas manqué de faire réagir, notamment son rival Booba, mais aussi d’autres rappeurs.

Booba dégomme Loris Giuliano et Gims !

Succès mitigé pour son dernier album, stratégie de collaborations internationales et nombre d’abonnés Spotify en hausse : malgré un dernier opus qui n’a pas rencontré le succès escompté, Gims semble déterminé à reconquérir le public, notamment avec le tube « Spider » en collaboration avec Dystinct. Sa nouvelle stratégie de collaborations avec des artistes internationaux semble porter ses fruits, puisqu’il voit son audience sur Spotify exploser ces dernières semaines. Mais c’est surtout sa proclamation de « meilleur rappeur de tous les temps » qui a fait jaser. Booba n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux, s’en prenant à la fois à Meugui et au Youtubeur Loris Giuliano. Il a qualifié Gims de « zouave sans âme« et a accusé le Youtubeur d’être « le seul responsable« de cette séquence malaisante.

« Oui. En termes de lyrics, de punch, vraiment, tu me poses face à un rappeur, n’importe lequel, n’importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention, je vais le laver. », les mots de Gims en réponse à la question du Youtubeur s’il est le meilleur des rappeurs en France n’ont pas manqué de susciter l’agacement de Booba. « Le seul responsable dans cette vidéo c’est ce bouffon de Youtubeur au micro orange qui donne la parole à ce zouave sans âme qui finira comme son père… », a-t-il lâché.

D’autres rappeurs ont également réagi, comme Doums et Black M ou encore le Youtubeur Julienbeats. Dans une vidéo, le dernier nommé conteste fermement l’affirmation de Gims et le « recadre » avec humour, soulignant notamment que Meugui chante plus qu’il ne rappe, une vidéo relayée par Booba sur Twitter pour soutenir cette déclaration. Black M de son côté a assuré que le mari de Demdem n’était par le meilleur des rappeurs de la Sexion D’Assaut, mais plutôt Lefa.

Cette nouvelle escalade dans le clash entre Booba et Gims va encore raviver la rivalité qui perdure entre eux.

