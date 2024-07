La réaction de Bigflo et Oli à leur incroyable rencontre avec Eminem

De retour sur le devant de la scène avec la sortie de « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) », Eminem était en pleine promotion de son nouvel album à Londres, Bigflo et Oli ont saisi l’occasion pour rencontrer le célèbre rappeur américain tout immortalisant ce moment.

Eminem, Bigflo et Oli unis ! Un improbable rêve de gosse devenu réalité

Profitant de son passage d’Eminem dans la capitale anglaise, le rappeur de Detroit a organisé une rencontre avec ses fans dans un pop-up store. Parmi eux, Bigflo et Oli, les rappeurs français n’ont jamais pas caché leur admiration pour Slim Shady depuis toujours. Ce sont donc les yeux pleins d’étoiles et un brin intimidés que les deux frères se sont présentés devant leur idole. Un moment d’émotion intense immortalisé par une courte vidéo partagée sur le web.

Après quelques mots échangés, Oli a osé une demande un peu folle : il a demandé à Eminem de lui écrire le mot « rap » sur l’avant-bras. Un geste symbolique pour marquer à jamais cette rencontre inoubliable. Et sans surprise, Eminem a accepté ! Visiblement émus par cette rencontre tant attendue, Bigflo et Oli ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux. « C’est une folie, c’était un souhait depuis des années. Il était à Londres exceptionnellement et on a réussi à le voir ! On est trop émus« , a confié Oli sur Instagram alors qu’il s’est fait tatouer le mot « RAP » écrit sur son bras par Eminem. « On l’a vu deux minutes. Mais c’est déjà énorme, c’est Eminem ! », a ajouté Bigflo.

Les deux toulousains n’ont toutefois par préciser s’ils ont osé demander ou non un featuring à Eminem alors que ce dernier n’a jamais collaboré avec un rappeur français.