Katy Perry terrifiée par Aya Nakamura qui est l’égale de Beyoncé

La chanteuse américaine Katy Perry a fait sensation lors d’une récente interview en révélant son admiration pour la star française Aya Nakamura. Elle a même exprimé son souhait de collaborer avec l’artiste, la comparant à l’icône Beyoncé.

Aya Nakamura validée à l’international dans une déclaration très élogieuse !

Katy Perry a confié qu’elle ressent une certaine « pression » à l’idée de réaliser ce duo avec Aya Nakamura. La raison ? Le talent et la puissance de l’artiste française la laissent bouche bée, et elle aurait hâte de pouvoir travailler à ses côtés. La chanteuse américaine connait un retour mitigé pour son nouveau single « WOMAN’S WORLD ». Ce dernier, extrait de son prochain album « 143 », a suscité des critiques de la part des féministes, notamment concernant la production par Dr Luke, connu pour ses controverses.

Un duo avec Aya Nakamura pourrait-il motiver la carrière de Katy Perry ? L’artiste française est au sommet de sa popularité et bénéficie d’une reconnaissance internationale. Une collaboration avec elle pourrait offrir une connexion surprenante pour un énorme tube et permettre à l’interprète de Dajdja de toucher un public plus large. L’épouse d’Orlando Bloom s’est exprimé sur la chanteuse française lors d’un entretien pour NRJ en répondant à la question « Faire un feat avec un artiste francophone ? ».

« Aya (Nakamura), elle est super ! Je serais terrifiée, car c’est genre Beyoncé !« a-t-elle répondu dans une déclaration qu’Aya Nakamura va sans aucun doute apprécier. Le message est désormais passé, il ne lui reste plus qu’à Aya de contacter Katy Perry pour se retrouver en studio afin d’enregistrer un featuring qui ne devrait pas manquer d’être très attendu par les auditeurs des deux stars.