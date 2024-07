Bianca Censori choque encore avec un choix vestimentaire osé

Bianca Censori, encore aperçue sans pantalon en public, avec comme toujours un style qui dérange et intrigue en suscitant l’attention sur elle.

L’épouse de Kanye West continue de faire parler d’elle avec ses choix vestimentaires audacieux. Récemment, elle a été photographiée à Los Angeles en compagnie de son mari, vêtue uniquement d’un string et d’un haut à manches longues, comme vient de le révéler les images relayées par TMZ. Habituée des tenues sans pantalon, elle a encore choqué les observateurs avec ce look provocateur.

Chaque apparition publique de Bianca Censori interpelle !

Cette sortie sans pantalon n’est pas une première pour Bianca Censori, qui est connue pour son penchant pour les tenues qui laissent peu de place à l’imagination. Son style vestimentaire, approuvé par Kanye West, a d’ailleurs attiré l’attention de Kris Jenner, l’ancienne belle-mère de ce dernier. Kris Jenner serait d’ailleurs à l’origine de l’adoption par Kim Kardashian d’un style similaire à celui de Bianca Censori, dans le but de provoquer Ye.

Quant aux enfants de Kanye et Kim, North, Saint, Chicago et Psalm, ils ont des opinions partagées sur les tenues révélatrices de leur belle-mère. S’ils la trouvent cool, ils sont parfois gênés par ses choix vestimentaires. Du côté de la famille de Bianca, ses parents, Leo et Alexa Censori, sont « mortifiés » par les tenues de leur fille, qu’ils jugent trop exposées. Ils craignent qu’elle ne soit pas en contrôle de ses choix vestimentaires.

Selon certaines sources, Kim Kardashian souhaiterait tendre la main à Bianca Censori pour l’aider à s’émanciper de l’influence de Kanye West. Quoi qu’il en soit, Bianca Censori ne cesse d’attirer les regards sur ses agissements et les débats avec son style hors du commun qui plait à son mari. Son choix de sortir sans pantalon en public en est encore un exemple flagrant.