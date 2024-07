La réponse sans macher ses mots de Maes aux critiques du streamer PFUT

Maes a fait son grand retour sur les plateformes musicales le 19 juillet avec son nouvel album « LVC », pour « La Vie Continue ». Pour promouvoir ce nouvel opus, le rappeur du 93 a notamment participé au DVM Show, où il a évoqué son clash avec le streamer PFUT.

Maes ridiculise PFUT après son clash !

L’année dernière n’a pas été facile pour Maes. En novembre 2023, un mandat d’arrêt a été émis à son encontre pour son absence à la première audience de son procès. Il était accusé de faits remontant à 2018. Son concert à l’Accor Arena, prévu en février 2024, a dû être reporté. Quelques semaines plus tard, le verdict tombait : Maes était condamné à dix mois de prison et 10 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris.

Malgré ces épreuves, Maes a choisi de continuer la musique et a sorti « LVC ». Lors de son passage au DVM Show, le rival de Booba a évoqué son clash avec le streamer PFUT. Le rappeur Sevranais a confié qu’il ne le connaissait pas avant 2024 et l’avoir découvert. « Il a parlé de moi, je ne sais pas, c’était qui, après, j’ai découvert qu’il envoyait des nu*es de ses fe**es. », a-t-il déclaré avant d’ajouter ironiquement, « Je me suis dit que c’était quelqu’un qui faudrait mieux ne pas avoir de problèmes sinon je vais vite finir en commission rogatoire pour Uber. ».

« Voilà tranquille, il fait sa vie, force à lui […] il a raison, je n’ai pas fait de bons sons, c’est son avis, il faut écouter tout le monde. », poursuit pour conclure Maes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, PFUT est l’un des plus gros streamers en France avec plus de 600 000 abonnés sur Twitch et 650 000 sur Youtube en se démarquant pour son humour noir, le vidéaste a été impliqué dans plusieurs polémiques ces dernières années. Le clash avec Maes n’est d’ailleurs qu’un exemple de plus sur son penchant pour la controverse.