Cet album de PNL est le plus écouté du rap français sur Spotify

On connait les albums de rap français les plus écoutés depuis l’arrivée de Spotify, PNL est sur le trône avec deux albums en tête de ce classement devant Ninho et Nekfeu. Les deux frères cumulent des milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming.

PNL : les rois incontestés du streaming rap français

Le rap français a connu une ascension fulgurante ces dernières années, portée par l’essor des plateformes de streaming comme Spotify. Au sein de ce paysage musical en constante évolution, PNL se distingue par sa longévité, même sans aucune sortie d’album ou de titre, les anciens projets du groupe parisien sont toujours aussi populaires. Bien plus qu’un simple groupe de rap, le duo formé d’Ademo et NOS est devenu un phénomène culturel qui a marqué toute une génération. Leur musique continue de résonner auprès d’un large public comme le démontrent les chiffres des albums « Deux frères » et « Dans la légende ».

Dans le Top 10 des albums de rap français les plus écoutes de tous les temps sur Spotify, PNL prend la première du classement avec 1,65 milliard de streams pour « Deux frères« , suivi de « Dans la légende » avec 1,33 milliard d’écoutes.

Dans la suite du classement, Ninho est troisième grâce à « Destin » avec 1,3 de streams comptabilisés, Nekfeu est quatrième avec « Les étoiles vagabondes » et ses 1,2 milliard d’écoutes. « Ipséité » de Damso totalise 1 milliard d’écoutes et prend la cinquième place, suivi de « MILS 3 » de Ninho avec 875 millions de streams puis avec « Mon coeur avait raison » et ses 865 millions d’écoutes.

Dans les trois dernières places figurent encore Damso, « QALF » totalise 817 millions d’écoutes, Orelsan avec « La fête est finie » est neuvième avec 810 millions d’écoutes et enfin Niska cumule 760 millions de streams avec « Commando« .