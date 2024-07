Gims publie des images compromettantes de l’ex-femme de Booba

Lors de son dernier passage sur scène en Suisse, Booba s’en est une nouvelle fois pris à Gims et à sa femme, qu’il accuse d’avoir insulté ses enfants. Le boss du 92i a incité le public à réserver un accueil hostile à son rival, programmé le lendemain au festival Paléo. Touché, l’ex-leader de la Sexion d’Assaut n’a pas tardé à répliquer sur Twitter, multipliant les tweets pour s’en prendre à l’ex-compagne de son ennemi en l’exposant publiquement.

Gims lâche des photos privées de Booba et de la mère de ses enfants

Ça chauffe salement entre Booba et Gims en ce moment. L’ancien membre du Wati-B a d’abord exulté de son succès sur Spotify, affichant ses 15,2 millions d’auditeurs mensuels contre 3,7 pour Booba avec les singles « Spyder » et « Sois pas timide » sur le podium du Top 50 des singles les plus écoutés avec le message : « Après Sauvez Willy, le studio Talc-Record présente « Sauvez Winnie (surnom qu’il attribue à Booba) » Je te mets une sacré tempête de neige quand même, Historique limite… ». Meugui a ensuite sorti des dossiers plus personnels en ciblant l’ex-compagne de B2O avec des commentaires sarcastiques.

« hahah tu veux pas sortir la langue ? tu sais très bien qu’elle revenait de chez Will Rodrigo Don Pietro ! PS : Et on sait que t’es encore avec elle, assume » lâche ensuite Gims avec une ancienne photo de Booba en compagnie de Patricia Cerqueira Vinces, son ex-compagne avec qui il a deux enfants, une fille nommée Luna née en 2014 et un garçon nommé Omar né en 2015. Loin d’être assagi, le frère de Dadju poursuit avec des critiques de médias sur sa dernière apparition sur la scène de Nyon, lui reprochant d’avoir raté son concert puis de l’avoir clashé et Maes pendant son passage. « La tu crois que t’as dead ca ?? La t’es vraiment dans l’eau avec un thon. Saupiquet, elle est ko wesh on dirait un joueur de Nantes » ajoute-t-il avec un nouveau cliché de Patricia et le rappeur du 92i.

Gims se moque ensuite du physique de la mère des enfants de Booba en faisant une comparaison avec Doc Gynéco, en l’affichant en boîte de nuit en train de prendre du bon temps avec un autre homme puis à la salle de sports à s’entrainer sur le titre « Balader » de la Sexion D’Assaut avec la légende :« Ta courtisane est fan de moi Winnie, elle s’entraîne sur les sons du seul et unique Roi en Mif !! Trop mignon, « j’vais m’balader aller m’balader », tout ça pour ca ? Tout ce boucan ? T’es foutu, c’est plus un accueil elle c’est une réception ».

Pour conclure sa série de tweets, Gims a publié un article de presse vantant le succès de son concert à Paléo, le lendemain du passage de la programmation de Booba, affirmant avoir « transcendé » la foule.

Après Sauvez Willy, le studio

Talc-Record présente « Sauvez Winnie » Je te mets une sacré tempête de neige quand même, Historique limite…#lenordsesouvient #teskowinnie #Spotify pic.twitter.com/tgJu04bZ6d — G I M S (@GIMS) July 27, 2024

Ahahah tu veux pas sortir la langue?

tu sais très bien qu’elle revenait de chez

Will Rodrigo Don Pietro !!! 🤣🤮 PS :

Et on sait que t’es encore avec elle assume lenordsesouvient pic.twitter.com/jqEvK8z2vg — G I M S (@GIMS) July 27, 2024

Petit rafraîchissement…

Tu as donc choisi cette vie#lenordsesouvient pic.twitter.com/bqXwba21YV — G I M S (@GIMS) July 28, 2024

La tu crois que t’as dead ca ??

la t’es vraiment dans l’eau avec un thon 🍣 Saupiquet, elle est ko wesh on dirait un joueur de Nantes 🤣 pic.twitter.com/Jz4Dpztcwf — G I M S (@GIMS) July 28, 2024

Kage Bunshin no Jutsu !! 🤟🏾🤞🏾🤙🏾🫰🏾🥷🏿 pic.twitter.com/wybbff5EUc — G I M S (@GIMS) July 29, 2024

La réceptionnistaa !!! T’es où la Winnie ? tu gardes les petits ?

🤣🤣#lenordsesouvient pic.twitter.com/mCo12kLusd — G I M S (@GIMS) July 29, 2024