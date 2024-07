Youssef Swatt’s répond avec la manière aux messages haineux reçus

Netflix a récemment levé le voile sur le grand gagnant de la troisième saison de Nouvelle École. C’est Youssef Swatt’s qui a hérité de la couronne, succédant ainsi à Fresh La Peufra et Yuz Boy. Depuis cette victoire, le jeune rappeur belge ne cesse de faire parler de lui et a dévoilé le clip du titre de son succès « Générique de Fin ».

La réaction de Youssef Swatt’s aux messages de fachos !

Jugés par un jury de poids composé d’Aya Nakamura, SDM et SCH, les candidats de cette nouvelle édition ont livré des performances remarquées. C’est finalement Youssef Swatt’s qui a conquis le cœur du public et du jury. Lors de la prestation de son sacre, le rappeur a rendu hommage à Morad de la Scred Connexion, une figure emblématique du rap français décédé au mois de novembre dernier. Fort de sa victoire, le vainquer de Nouvelle école voit sa popularité exploser.

Les salles de concert se remplissent à une vitesse vertigineuse, mais Youssef Swatt’s a dû récemment réagir contre ceux qui le critiquent en adressant un message provocateur à ses détracteurs qui n’ont pas apprécié qu’il évoque les violences policières dans une punchline ayant fait grand bruit témoignant de l’impact de ses paroles lors de sa performance dans l’émission Nouvelle école. Les réactions ne se sont pas fait attendre, et il a donc répliqué. « J’ai su que j’avais touché ma cible quand j’ai vu tous les fachos dans mes DM à cause de ma phrase sur les violences policières. Finale de Nouvelle École c’est une heure de grande écoute c’était plus fort que moi » a commenté le rappeur en réponse aux haineux.