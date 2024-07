Booba prêt à la bagarre avec Gims, « Quand tu te bats tu gardes les lunettes ? »

Après avoir révélé l’adresse où Booba pourrait le trouver pour un face-à-face en région parisienne afin de régler des comptes, Gims a entamé une nouvelle série d’échanges houleux avec son rival sur Twitter. L’interprète d’« Ultra » a ainsi conforté l’idée d’une confrontation physique.

Gims s’est lâché, défiant Booba ouvertement. Cependant, il a rapidement supprimé son message, avant d’en poster un autre, tout aussi provocateur. Défié, B2O n’a pas apprécié et a donc validé la possibilité d’en découdre. « Ah, tu jurais par Allah pour une bagarre ? Baston genre ? Quand tu te bats, tu gardes les lunettes ou pas? Le bigleu qui veut me faire. Don Meugui la castagne, c’est nwar! T’accueilles comme Demdem? » s’exclame Booba, illustrant ses propos avec une vidéo récapitulative de leurs récents échanges des plus virulents.

Clash : Un combat entre Booba et Gims évoqué !

Très remonté, Booba s’est moqué du projet immobilier de Gims au Maroc dans lequel il a investi 100 millions d’euros pour la construction de 118 villas de luxe. « T’es dans l’émotion, sort pas ça crois-moi, c’est pas un bon move. Pose-toi prend le temps… », enchaîne Booba, en publiant un extrait inédit de Gims ainsi qu’un montage humoristique le représentant en combattant MMA, afin de soutenir la proposition d’un combat et d’imaginer son adversaire dans la peau d’un athlète de l’UFC.

Depuis leur collaboration sur « Longueur d’avance » en 2013 et les accusations de Gims concernant l’achat de streams, le clash entre Meugui et Booba ne s’est jamais vraiment apaisé. Cette rivalité de longue date est alimentée par des échanges virulents sur les réseaux sociaux et porte sur de nombreux sujets, allant de leurs succès respectifs à des attaques personnelles. À voir désormais s’ils vont tenter de s’expliquer en face.

.@GIMS Ah tu jurais par Allah pour une bagarre? Baston genre? Quand tu te bats tu gardes les lunettes ou pas? Le bigleu qui veut m’faire 🥶😂 Don Meugui la castagne c’est nwar! T’accueilles comme Demdem? #sacrébilou 🏴‍☠️ pic.twitter.com/jrduS0UG3B — Booba (@booba) July 30, 2024