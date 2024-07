Akhenaton adresse un message de soutien au peuple Palestinien

Après avoir recadré Pascal Praud, Akhenaton, leader du groupe IAM, a récemment pris la parole pour exprimer son soutien au peuple palestinien. Connu pour ses prises de position engagées et ses textes empreints de réflexions sociales et politiques, le rappeur n’a pas hésité à se joindre aux voix s’élevant en faveur de la cause palestinienne.

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Akhenaton a partagé son émotion et sa solidarité envers les Palestiniens, rappelant les souffrances et les injustices auxquelles ils sont confrontés depuis des décennies. Il a appelé à une prise de conscience internationale et à une action collective pour mettre fin à la violence et promouvoir une paix durable dans la région.

Debout pour Gaza La solidarité reflètera toujours la beauté de nos peuples. La campagne de vente des chaussettes « Somos Sur » en solidarité au peuple Palestinien à Gaza commence. La totalité des fonds collectés sera reversée au collectif de Hip Hop @campsbreakerz à Gaza. Ce collectif organise non seulement des activités culturelles avec les enfants sur place mais aide aussi sous diverses formes la communauté. Le prix des chaussettes est de:

20€ + frais d’envoi. Les ventes sont disponibles uniquement en Europe pour l’instant avec l’idée d’étendre rapidement à l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et n’hésitez pas à partager.

Cette prise de position renforce l’image d’Akhenaton comme un artiste conscient et engagé, utilisant sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur.