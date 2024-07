JO 2024 : Snoop Dogg s’entraine à la natation avec Michael Phelps

Après avoir fait sensation en portant la flamme Olympique dans le 93, découvrez les images de Snoop Dogg qui prend des cours de natation avec Michael Phelps pendant les JO de Paris.

Snoop Dogg, la star du rap américain, a marqué de son empreinte les Jeux Olympiques de Paris 2024 en participant au relais de la flamme olympique. L’artiste, connu pour son charisme et son énergie, a porté la torche lors d’une étape du relais en Seine-Saint-Denis, quelques heures avant le début de la cérémonie d’ouverture.

Cette participation a suscité un immense enthousiasme, tant auprès des fans de Snoop Dogg que des passionnés de sport ou encore des auditeurs de rap ainsi que de la population du 93 lors de son passage dans les rues de Saint-Denis. Elle a permis de créer un moment fort et inoubliable, mêlant musique et sport, et témoignant de l’ouverture des Jeux Olympiques à la culture populaire.

Snoop Dogg s’investit totalement pendant les JO

En portant la flamme olympique, Snoop Dogg a contribué à célébrer les valeurs olympiques et à mettre en lumière l’événement sportif le plus important au monde. Son passage a été largement relayé dans les médias, renforçant ainsi l’attrait des Jeux de Paris 2024.

Le rappeur américain a aussi validé la performance d’un autre rappeur lors de la cérémonie d’ouverture des JO, celle d’un français, Rim’K. Snoop Dogg a en effet été filmé en train de s’ambiancer face aux à la prestation du membre du 113.