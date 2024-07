La réponse de la Garde Républicaine aux critiques contre Aya Nakamura

La fusion inattendue entre Aya Nakamura et la Garde Républicaine a fait sensation. Le capitaine de la Garde Républicaine s’est confié sur les dessous de cette collaboration insolite pour faire taire les détracteurs de la chanteuse, vivement critiquée.

La prestation d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a marqué un tournant dans l’histoire de la musique française. En associant une artiste urbaine, symbole de la jeunesse et de la diversité, à une institution aussi chargée d’histoire que la Garde Républicaine, les organisateurs ont créé un moment unique, à la fois inattendu et profondément symbolique.

La Garde Républicaine a apprécié cette collaboration !

Ce mariage improbable a suscité de vives réactions, tant positives que négatives. Pour certains, il s’agissait d’une célébration de la France plurielle et de son ouverture aux cultures urbaines. Pour d’autres, cette collaboration était une provocation, une tentative de brouiller les lignes entre les différents mondes qui composent la société française. En réunissant sur une même scène des représentants de mondes aussi différents que la musique urbaine et la musique classique. Cette expérience a également été marquante pour la Garde Républicaine. En s’associant à une artiste urbaine, l’institution a montré sa capacité à évoluer avec son temps et à s’adapter aux nouvelles réalités sociales. Cette ouverture a été saluée par de nombreux musiciens et artistes, qui ont vu dans cette collaboration un signe d’espoir pour l’avenir, comme l’a confié Frédéric Foulquier, capitaine de la Garde Républicaine.

« C’était un challenge encore plus excitant de faire taire les mauvaises langues et montrer qu’on peut se retrouver autour d’un art comme la musique » a-t-il notamment déclaré en expliquant qu’il faut évolier avec son époque et s’ouvrir aux autres styles de musique. Il a aussi révélé avoir appris leur présence aux JO en début d’année et que tout a été fait pour éviter que l’information ne circule concernant Aya Nakamura avec qui la connexion lui a été annoncé bien plus tard. « On a pris beaucoup de plaisir. », a conclu le capitaine en réponse à ceux qui ont critiqué cette rencontre musicale avec l’interprète de Djadja.