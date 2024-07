Cardi B recarde sèchement Ice Spice

Après Nicki Minaj, Cardi B s’est trouvée une nouvelle rivale en la personne de la sulfureuse Ice Spice. En effet, la femme d’Offset a réagi à des piques sur le nouvel album « Y2K! » de la jeune rappeuse de 24 ans en couple avec Central Cee via une série de tweets sur X.

Cardi B vs Ice Spice, le début d’un clash ?

Ces dernières semaines, Ice Spice a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux à cause de son rapprochement avec Central Cee. Les deux artistes ont même partagé leur collaboration très attendue quelques jours plus tard, seulement voilà, l’ex du rappeur britannique a accusé le duo d’avoir commencé à fricoter alors qu’il n’avait même pas pris le temps de la quitter. Depuis, beaucoup soutiennent Madeline Argy. Les deux concernés n’ont pas pris la parole à ce sujet. En revanche, Ice Spice a partagé un nouveau morceau avant de dévoiler son projet. Beaucoup ont pensé que la jeune femme s’en prenait à Cardi B dans BB Belt.

« Je pense qu’elle est jolie, mais elle change de visage. Elle se laisse distancer, sal***, accélère le rythme. C’était drôle jusqu’à ce que je prenne sa place. Son homme l’appelle, mais je me demande qui c’est. », rappe Ice Spice dans ce single. Les propos ont suscité la réaction de Cardi B, elle s’est rapidement sentie comme étant la cible de cette attaque et a décidé de répondre sur Twitter, « Ces sal**** ont complètement perdu la tête… Je vais avoir tous mes retours de lèche sur mon album… SUR CHACUNE D’ENTRE VOUS Sal**** ! ».

Très agacée, Cardi B a poursuivi avec un autre tweet avec des mots toujours aussi virulents : « Ces sal*** ne peuvent pas me voir en nombre ou en statut, vous avez eu beaucoup trop de temps pour vous rattraper. Je ne peux pas me voir dans l’argent, je ne peux pas me voir dans l’immobilier, la mode, et je ne peux pas me voir en personne non plus. ». Cela fait déjà plusieurs mois qu’il y a quelques tensions entre les deux rappeuses, notamment depuis le Hot 97 Summer lors duquel l’épouse d’Offset aurait profité de l’occasion pour se moquer ouvertement d’Ice Spice.