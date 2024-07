Benzema réagit au nouvel album de Maes

Karim Benzema a toujours eu des affinités avec des rappeurs français tels que Rohff, Booba, Lacrim ou encore plus récemment Maes. Ce dernier a d’ailleurs dernièrement mis en ligne un documentaire sur son parcours et dans lequel il s’exprime sur la sortie de cet opus. Une vidéo dans laquelle apparait l’ancien Ballon D’Or qui a tenu à soutenir son ami pour la parution de cet album.

Benzema soutient l’album de Maes avec de beau geste !

L’année passée, peu avant la sortie dans les bacs de l’album nommé Omerta, Karim Benzema avait fait monter la pression en faisant fuiter un extrait d’un titre inédit du projet de Maes. Auparavant, il s’était aussi affiché à plusieurs reprises en train de s’entrainer, notamment dans sa salle de musculation avec des titres du rappeur Sevranais en fond sonore afin de se motiver. Suivi par plus 76 millions d’internautes sur Instagram, KB9 vient encore de donner de la force à l’artiste du 93.

En effet, à l’occasion de la parution de l’album La Vie Continue, Benzema a relayé une story avec l’écoute sur Spotify du single « Balance » de Maes, un titre produit Focus Beatz qui figure sur ce nouvel opus, une chanson dans laquelle le rappeur parle des traîtres. « On aime pas les traîtres, on aime pas les plaintes, on aime pas les balances. Y’a différents guns, j’ai toujours le fer, j’suis jamais en carence. Y’a que quand j’étais sur le ter, que je coupais la coca, que je côtoyais balance » chante-t-il dans le refrain.

Benzema a donc visiblement apprécié ce titre de l’album de Maes dont le projet a pris la seconde place du Top Album de la semaine en France avec un peu plus de 8 000 ventes en 7 jours pour son démarrage.