Cardi B et Offset, c’est fini !

Triste nouvelle pour les fans de Cardi B et Offset, le couple va mettre fin à leur union, la rappeuse américaine a demandé le divorce ce jeudi matin après plusieurs années de relation.

D’après un article publié par Page Six ce 1er août, la séparation du couple était “attendue depuis longtemps”. Des sources proches de Cardi B et Offset ont déclaré au média que la rupture n’était pas liée aux rumeurs d’infidélité qui ont entouré leur relation. La source a confié au média TMZ qu’ils étaient “simplement déconnectés l’un de l’autre”. Cardi B n’a pas caché ses sentiments envers Offset tout au long de leur mariage, mais elle avait confié sur leur relation avoir quitté son mari en décembre dernier sans confirmer la possibilité d’un divorce désormais acté.

C’est terminé entre Cardi B et Offset !

“La dernière fois que je suis passée en live, je voulais vous le dire mais je ne savais pas comment, alors j’ai changé d’avis”, a déclaré Cardi B à l’époque, “mais ça dure depuis un moment maintenant. Je veux commencer 2024 fraîche et ouverte. J’ai envie d’une nouvelle vie, d’un nouveau départ.”. Après avoir annoncé leur rupture en décembre, Cardi B et Offset ont été aperçus ensemble avec leur famille pendant les vacances.

Depuis lors, ils ont passé les derniers mois à régler les choses. Ils ont fait la fête à Miami pour le Nouvel An et ont partagé un dîner romantique pour la Saint-Valentin. Malgré le fait qu’ils partagent deux enfants, Kulture et Wave, le couple a continué à s’éloigner. Cardi B a finalement décidé d’engager un avocat spécialisé dans le divorce et demande la garde principale de leurs enfants. “Ils se sont éloignés (…) C’est ce qui l’a poussée à prendre cette décision plus que toute autre chose. C’est quelque chose qu’elle veut faire.”, a expliqué un proche du couple à Page Six.