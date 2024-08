Kaaris a éteint la queen Aya Nakamura ! Booba réagit au succès de sa parodie

Booba a de nouveau frappé fort en s’en prenant à Aya Nakamura, cette fois en la ridiculisant dans une vidéo générée par intelligence artificielle. Dans cette vidéo, le visage de Kaaris est superposé sur le corps d’Aya Nakamura lors de sa performance aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette manipulation numérique a pour but de moquer la célèbre chanteuse français et la parodie est rapidement devenue virale sur les réseaux.

Booba se moque d’Aya Nakamura et Kaaris, la vidéo cartonne !

Cette attaque intervient alors qu’Aya Nakamura connaît un immense succès, notamment grâce à sa prestation aux Jeux Olympiques qui a été saluée par le public et la critique. Le contraste entre ce succès et les attaques gratuites de Booba souligne une fois de plus la tendance du rappeur à semer la discorde et à provoquer des polémiques. Cette nouvelle provocation s’inscrit dans un schéma récurrent chez B2O, qui n’hésite pas à recourir à des attaques personnelles et misogynes pour discréditer ses adversaires. Ses récents clashs avec Gims en sont une parfaite illustration, où les épouses des deux rappeurs ont également été prises pour cible.

Dans cette vidéo réalisée avec l’aide de l’intelligence artificielle, le visage de Kaaris apparait à la place de celui d’Aya Nakamura lors de sa prestation des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La chanteuse a repris ses tubes Pookie et Djadja avec la garde républicaine, une performance saluée par les spectateurs, car ses streams ont explosé sur Spotify dans le monde entier les jours suivants cet événement. “Armand Nakariska a dead ça” avait commenté Booba en relayant la parodie, avant que la vidéo ne fasse un énorme buzz.

En effet, la séquence a bien amusé les internautes et vient de dépasser les 6 millions de vues en quelques jours sur le compte TikTok de Booba. “Kaaris, tu as éteint la queen carrément“ s’est satisfait B2O face aux succès de cette vidéo pour tacler Aya Nakamura.