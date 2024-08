Maes réagit au soutien de Karim Benzema

Maes et Karim Benzema, deux figures emblématiques de leurs domaines respectifs, le rap français et le football international, entretiennent une relation d’amitié. Les deux hommes viennent de le prouver une nouvelle fois.

Maes remercie Benzema de lui apporter sa force !

Classé numéro 2 des ventes d’albums avec son dernier opus, “La vie continue“, Maes peut compter sur le soutien indéfectible de son ami Karim Benzema. Le footballeur, très actif sur les réseaux sociaux, n’a pas hésité à partager le titre “Balance” de l’album avec ses millions d’abonnés. Ce geste de la part de KB9 a été largement apprécié par Maes qui, en retour, a remercié son ami en repostant cette story Instagram avec un émoji deux mains en signe de “merci” et d’une couronne. Ce soutien mutuel entre les deux artistes témoigne de leur solide amitié.

Par ailleurs, le succès de “La vie continue” ne se dément pas. Le clip d'”Interpol” a déjà cumulé plus de 13 millions de vues en seulement deux semaines sur YouTube, tandis que celui de “4Motion” en featuring avec PLK affiche plus de 8,6 millions de vues. Le morceau “Cordillère” en collaboration avec Werenoi se maintient également dans le Top 50 des titres les plus écoutés en France avec 2,6 millions d’écoutes en moins d’une semaine. Cette belle dynamique témoigne du talent de Maes et de la pertinence de son nouvel album. Grâce à l’appui de son ami Karim Benzema, l’artiste sevranais continue d’étendre sa fanbase et de confirmer sa place dans le paysage musical français.