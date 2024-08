Youssef Swatt’s décrit la belle réaction de SCH envers sa mère

Youssef Swatt’s, révélé au grand public grâce à son sacre dans l’émission “Nouvelle École“, semble avoir trouvé un mentor de choix en la personne de SCH. Le rappeur marseillais, figure emblématique du rap français, a très vite repéré le talent du jeune Belge et les deux rappeurs devraient rapidement enregistrer une collaboration inédite.

Youssef Swatt’s est un montre d’après SCH !

En attendant de découvrir cette connexion entre Youssef Swatt’s et SCH que le premier nommé a récemment confirmé en assurant que cela va arriver, le vainqueur de la saison 3 de Nouvelle école s’est confié dans un message sur ses réseaux sur la réaction du Marseillais dans les coulisses du tournage de l’émission diffusée sur Netflix lors de l’annonce de sa victoire en finale. “J’ai un souvenir de Nouvelle École qui n’a pas été mis au montage, mais je dois vous raconter cette scène. On est sur scène juste après l’annonce de ma victoire, je tourne la tête et là, je vois SCH qui dit à ma mère : « Madame, votre fils, c’est un monstre ». Voilà, c’est tout” a écrit le jeune rappeur belge sur Twitter pour décrire cette séquence.

La victoire de Youssef Swatt’s n’a visiblement fait aucun doute pour SCH et il n’a pas hésité à faire son éloge envers la mère du vainqueur de cette compétition de rap qui pourrait être un tournant dans sa carrière. Il vient d’ailleurs de dévoiler le clip du titre “Générique de Fin” interprété en finale.