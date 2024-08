Après sa rupture avec Offset, Cardi B annonce sa grossesse

Cardi B a surpris ses fans en annonçant sa troisième grossesse, quelques heures seulement après la révélation de sa procédure de divorce avec Offset. La chanteuse a partagé la nouvelle avec ses 166 millions d’abonnés Instagram posant dans une robe maxi rouge mettant en valeur son ventre arrondi.

Cardi B affiche sa 3ème grossesse après le dépôt de sa demande de divorce

Plutôt que de se focaliser sur la fin de son mariage, Cardi B préfère célébrer cette nouvelle vie qui arrive. “Avec chaque fin vient un nouveau départ“, écrit la rappeuse dans le début de son message avec les photos de sa nouvelle grossesse. S’adressant directement à son futur bébé, l’ex-compagne d’Offset ajoute : “Je suis tellement reconnaissante de partager cette période avec toi, tu m’as apporté plus d’amour, plus de vie et surtout renouvelé ma force !”. Elle précise ne pas avoir à choisir entre sa vie, son amour et sa passion.

“C’est tellement plus facile de se laisser abattre par les difficultés de la vie, mais toi, ton frère et ta sœur m’avez montré pourquoi ça valait la peine de persévérer”, poursuit Cardi B avant de conclure son message en affirmant son amour pour son enfant et son impatience de voir ce que son bébé l’aidera à accomplir dans le futur. La rappeuse n’a pas précisé si Offset était le père ou non de l’enfant.

Le couple de stars partage a déjà eu deux enfants, une fille de 6 ans nommée Kulture et un garçon de 2 ans prénommé Wave. Il y a quelques mois, la relation avec Offset semblait de nouveau solide après qu’il ait offert à Cardi B des sacs Hermès Birkin d’une valeur de 500 000 dollars pour son anniversaire. Les rumeurs d’infidélité de son mari auraient finalement poussé Cardi B à demander le divorce, bien que cette information n’ait pas été confirmée par un représentant de la star, ni par la chanteuse en personne. Le média Page Six a confirmé qu’elle fait une demande de divorce ce jeudi 1er aout, “ils se sont éloignés”, a confié un proche, c’est d’ailleurs ce qui a dû la pousser à poster des clichés sur Instagram en apparaissant seule, sans son futur ex-mari.