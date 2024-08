Bianca Censori : ses nouvelles tenues déconcertantes avec et sans Kanye West

Toujours en public, sans aucune gêne, Bianca Censori remet ça ! Cette semaine, l’épouse de Kanye West est encore sortie faire du shopping en solo à Beverly Hills dans un accoutrement faisant tourner les têtes, dans une robe audacieuse et transparente qui laissait peu de place à l’imagination. Le jeune femme est aussi apparue en compagnie de son mari, Ye, dans un style vestimentaire audacieux laissant tout entrevoir.

Sans aucune limite, Bianca Censori ose toujours plus en public !

La dernière sortie du couple Kanye West et Bianca Censori était difficile à rater. L’épouse de Ye s’est affichée dans la rue dans un ensemble accrocheur entièrement transparent avec des bretelles très fines. Cependant, elle s’est tout de même assurée de tenir stratégiquement ses mains avec son smartphone pour couvrir ses zones et en révélant le moins possible à l’occasion d’un dîner chez Saffy avec son mari.

La relation de Bianca Censori avec Kanye West a été controversée par le public, en particulier à cause du style de vêtements qu’elle porte. Ces tenues non conventionnelles laissent souvent peu de place à l’imagination, ce qui semble toutefois plaire à son mari, malgré le fait d’attiser tous les regards sur elle et susciter la polémique. Ces derniers jours, elle a donc continué sa série de tenues révélatrices en se promenant seule dans les rues de Beverly Hills à Los Angeles, sans la compagnie du célèbre rappeur, elle a ensuite poursuivi sur cette lancée en Californie, le 1er août. Elle portait une robe moulante, très courte et transparente de couleur beige clair. Les images captées par les paparazzi ont été relayées sur les réseaux par les médias américains, (vidéo et photos ici.)

Il est intéressant de noter que, selon des sources proches, il n’est pas inhabituel pour Bianca Censori de s’habiller de façon plus classique dès qu’elle n’est plus en présence de Kanye West.

