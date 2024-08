Francis Ngannou s’exprime sur la raison du décès de son fils

Le masque du combattant est tombé. Derrière l’image du colosse invaincu se cache un homme meurtri par la vie. Francis Ngannou a ouvert son cœur et partagé avec le monde entier la douleur immense qu’il a ressentie suite à la perte de son fils de 15 mois.

Francis Ngannou regrette d’avoir fait confiance aux médecins !

Derrière le combattant impitoyable se cache un père dévasté. Francis Ngannou a levé le voile dans le podcast de Joe Rogan sur le drame qui a bouleversé sa vie. Son fils, Kobe, souffrait d’une malformation cérébrale qui a été longtemps méconnue, “Il avait une malformation au cerveau, et c’est une chose qu’on ignorait.“, a-t-il confié. Malgré de multiples consultations médicales, la maladie est restée indétectée, le conduisant à un destin tragique. “Pour les médecins, c’était simplement un poumon enflé. (…) ils nous ont donnés des médicaments en nous disant que tout irait mieux et qu’il ne fallait plus s’inquiéter…”. Le récit poignant du champion témoigne de la fragilité de la vie et de la douleur immense d’un père qui a perdu son enfant.

“J’ai essayé d’appeler mon fils. Sa mère n’a pas répondu. 30 minutes plus tard, mon petit frère m’a appelé pour me dire que Kobe ne respirait plus…”, poursuit Ngannou sur le moment où il a appris la tragique nouvelle de la mort de son fils. La confiance qu’il avait placée en la médecine a été trahie, laissant derrière elle un sentiment d’impuissance et de regret.

Le témoignage de Ngannou nous invite à prendre conscience de la fragilité de la vie et à chérir chaque instant passé avec nos proches.