Soolking réagit au scandale Imane Khelif

Face à une vague de haine en ligne, Soolking a tenu à apporter son soutien à Imane Khelif, la boxeuse algérienne. Victime d’accusations infondées et de milliers de tweets haineux, la sportive a pu compter sur la solidarité de son compatriote qui a utilisé son influence pour dénoncer ces attaques.

C’est à l’occasion d’un récent concert à La Courneuve que Soolking a pris la parole sur scène pour soutenir Imane Khelif face ses détracteurs, le chanteur lui a même dédicacé sa chanson Guérilla à la boxeuse algérienne.

Soolking a apporté son soutien à Imane Khelif

Suite au forfait d’Angela Carini face à Imane Khelif sortie du ring en pleurant après avoir abandonné le combat au bout de 46 secondes face aux coups jugés “trop puissant” de son adversaire, l’athlète algérienne subit une vague d’harcèlement mondial avec plus de 1,2 million de tweets à son encontre n 24 heures lors de cette victoire. Accusée à tort d’être un homme en raison de son physique et de sa force, la boxeuse algérienne a été la cible d’une campagne de décrédibilisation sur Internet d’une ampleur inédite aux Jeux Olympiques avec des milliers de messages haineux et diffamatoires ont inondé les réseaux, mettant en doute son intégrité et son identité.

Le Comité international olympique a apporté son soutien à Imane Khelif, rappelant que la boxeuse respecte toutes les règles et conditions requises pour participer à la compétition féminine de boxe des JO de Paris 2024 et elle peut aussi compter sur la force de Soolking face aux attaques dont elle est victime alors qu’elle peut toujours espérer remporter une médaille d’or.