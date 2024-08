Niska se retrouve incognito dans le métro parisien à cause des JO

Les Jeux Olympiques de Paris ont transformé la capitale en un véritable chantier. Les transports en commun, pris d’assaut, ont mis à rude épreuve la patience des Parisiens, et même des stars comme Niska.

Le rappeur, habitué à un train de vie plus tranquille, a dû composer avec les aléas des transports en commun, comme en témoigne une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Niska obligé de circuler dans le métro pour circuler à Paris !

Masqué et le visage partiellement caché, pour tenter de passer incognito, Niska s’est en effet retrouvé contraint de prendre le métro parisien (ligne 13) afin d’éviter les routes bloquées en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Heureusement pour lui, il a réussi à passer inaperçu et a partagé les images de ce moment insolite dans une vidéo sur son compte Snapchat avec la légende “Les JO nous ont tchouffé. On a fini dans le métro“.

Loin des studios d’enregistrement et des plateaux télé de la Nouvelle école, Niska profite de cette période estivale pour se ressourcer et préparer de nouveaux projets. Les fans attendent avec impatience son prochain album, qu’il pourrait bien sortir en collaboration avec son compère de toujours, Ninho.

En attendant, le rappeur continue de rester actif sur ses réseaux, laissant ses fans sur le qui-vive, mais dans l’attente.