N°1, Gims provoque ses ennemis : “Qui peut s’asseoir à ma table ?”

Gims confirme une nouvelle fois sa suprématie sur les plateformes de streaming avec son dernier titre, “Sois pas timide“, N°1 du Top Singles en france. Le rappeur parisien a réalisé un véritable carton, trustant les premières places des classements et laissant loin derrière ses concurrents. Avec ce nouveau succès, Meugui prouve qu’il est toujours au sommet de son art.

Au sommet, Gims adresse un message à ses rivaux !

Cet été, le règne de Gims sur les plateformes de streaming en France semble sans partage. Avec ses deux derniers titres, “Spider” et “Sois pas timide”, l’artiste a réalisé un véritable doublé, confirmant ainsi sa position de leader incontesté de la scène musicale urbaine française. Ce succès fulgurant s’explique par une combinaison de facteurs : une mélodie accrocheuse, des paroles percutantes, une production soignée et une promotion efficace sur les réseaux sociaux.

En s’appuyant sur une communauté de fans particulièrement active, Gims a réussi à créer un véritable phénomène de masse, générant des millions d’écoutes en quelques jours seulement. Cette domination sans partage a poussé le rappeur à lancer un défi à ses concurrents, affirmant haut et fort qu’aucun autre artiste ne peut actuellement prétendre à sa place. Cette nouvelle victoire vient renforcer l’image de l’ancien leader de la Sexion D’Assaut en tant qu’entrepreneur visionnaire et artiste accompli. “Qui peut s’asseoir à ma table !!? L’ennemi est dans le miroir, on vous dit !!“ a écrit le mardi de Demdem dans une story avec le classement des titres les plus écoutés en France sur la période du 2 août au 8 août avec “Spider” et “Sois pas timide” placés dans les deux premières places. Un message visiblement destiné à Booba avec qui le clash s’est intensifié depuis quelques semaines.

En seulement 11 semaines, Gims vient aussi d’obtenir le deuxième single de diamant le plus rapide de l’année 2024 en France avec le morceau « Spider » en collaboration avec Dystinct et a annoncé la parution de son prochain single “TERMINAL 2F” en featuring avec son frère Dadju.