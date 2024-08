Lacrim : son barbershop criblé de balles après une fusillade

Lacrim, figure emblématique de la scène musicale du rap français, a vu l’une de ses entreprises prendre un tournant inattendu. En effet, l’un de ses salons de coiffure, situé à Castelnau-le-Lez, a été la cible d’une fusillade dans la nuit du 7 au 8 août dernier. Cet événement a suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations.

Lacrim, connu pour ses textes souvent sombres et réalistes, a choisi de diversifier ses activités en investissant dans le secteur de la coiffure. Le babershop, The Barber by Lacrim au design soigné et à l’ambiance cosy, étaient rapidement devenus un lieu incontournable pour une clientèle du quartier. Cette réussite entrepreneuriale semblait confirmer l’image d’un artiste multifacette, capable de transformer en entrepreneur en parallèle de sa carrière de rappeur.

La fusillade survenue dans l’un de ses établissements vient cependant ternir ce tableau idyllique. Les enquêteurs de la brigade de Castelnau-le-Lez, arrivés sur les lieux rapidement, ont constaté d’importants dégâts matériels : la vitrine du salon était criblée de balles. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, l’établissement étant fermé au moment des faits. Les motivations de cet acte de violence restent pour l’heure obscures, mais plusieurs pistes sont explorées par les enquêteurs.

Lacrim qui prépare son concert événement à l’Accor Arena au mois de février 2025 n’a pas fait de commentaire sur cet incident.

En lien : Lacrim dévoile le véritable prix d’un feat avec Snoop Dogg